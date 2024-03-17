Чехия нашла 1,5 миллиона снарядов для Украины по всему миру 5 17.03.2024, 17:54

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Первые партии снарядов начнут поступать в Украину в ближайшие недели.

Связи из советского прошлого помогли Чехии найти для Украины снаряды, которыми западные страны не могут ее обеспечить из-за ограниченности производственных мощностей в Европе и политических споров о поддержки Киева в США. В результате входившая в Варшавский договор страна становится одним из главных поставщиков боеприпасов для борьбы с бывшим хозяином, тоскующим по наследию СССР.

Первые партии снарядов, закупленных в третьих странах, начнут поступать в Украину в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников. Они начали искать боеприпасы по всему миру вскоре после российского вторжения. Результаты их усилий пригодились в ситуации, когда военная помощь со стороны США, которые в прошлом году обеспечили Украину достаточным количеством снарядов, остановилась, а российский ВПК, нарастив производство, заметно обогнал европейский по объемам выпуска.

В общей сложности Чехия уже договорилась о закупке 800 000 тысяч снарядов (300 000 советского и 500 000 западного образца) и нашла еще 700 000, которые можно будет приобрести при наличии дополнительного финансирования. На закупку 1,5 млн снарядов нужно 3 млрд евро, говорят представители чешского правительства.

Ряд стран уже пообещали выделить деньги на 800 000 снарядов, среди них Германия, делающая крупнейший взнос на 500 млн евро, Нидерланды, Канада, Дания и другие (США не участвуют в этой инициативе).

Как рассказали WSJ чешские чиновники, они начали колесить по миру, договариваясь о закупках снарядов из имеющихся запасов и экспортных лицензиях со странами – производителями боеприпасов. Помогло советское прошлое, в наследие от которого Чехии достался крупный оборонный сектор с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которых поддерживал СССР и его сателлиты в Восточной Европе и которые располагают большими запасами советского оружия и мощностями для его выпуска.

Чешские переговорщики использовали двойственную позицию некоторых развивающихся стран, которые публично стараются занимать дружественную позицию по отношению к России, но при этом готовы частным образом вести дела с Украиной, пояснил заместитель министра обороны Ян Йирес. «Если приходишь с мешком денег, им это интересно, и Чехию, в отличие от США, воспринимают как нейтральную страну», – комментирует Якуб Янда, директор пражского Центра европейских ценностей в сфере политики безопасности.

Аналогичные попытки представителей США и западноевропейских стран договориться с поставщиками в Африке, Азии и Латинской Америке наталкивались на отказы, признают западные чиновники.

Чехия действует в качестве посредника, рассказал WSJ специальный представитель страны по Украине Томаш Копецны. Прага договаривается со страной, которая располагает запасами снарядов или может их произвести, и сводит с западной страной, которая размещает заказ и платит за поставку. Чешские представители также занимаются логистикой: грузы будут доставляться в Украину через Чехию либо третьи страны, чтобы не «светить» поставщика и не провоцировать Москву на ответные действия против него, поясняет Томаш Пояр, советник по национальной безопасности правительства Чехии:

«Главное здесь – конфиденциальность. Мы разговариваем и будем разговаривать со всеми вне зависимости от их пристрастий или политической позиции – с очень незначительными исключениями вроде Северной Кореи».

По оценкам западных военных, Украине нужно около 200 000 снарядов в месяц, чтобы сдержать наступление российской армии, которая этой зимой перехватила инициативу как раз за счет превосходства в огневой мощи. На каждые 10 артиллерийских выстрелов с российской стороны украинская армия сейчас может ответить всего двумя, оценивают западные разведчики.

ЕС наращивает производство боеприпасов медленно, хотя в последние недели активность европейских чиновников по поддержке своего ВПК выросла. В пятницу Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро в рамках проекта ASAP (Акт по поддержке производства боеприпасов), предусматривающего субсидирование 45% расходов на выпуск снарядов, пороха, взрывчатых веществ и ракет. Помощь ASAP выделена на 31 проект в 15 странах.

«Мы исчерпали лимиты производства на имеющихся мощностях», а с новым финансированием через ASAP объем годового выпуска в 2024 г. удастся увеличить с 1,4 млн до 1,7 млн снарядов, сказал Politico чиновник ЕС. К началу 2026 г. ЕС выйдет на годовой объем производства в 2 млн снарядов, по расчетам Еврокомиссии. В России, между тем, этот показатель уже составляет 3 млн артиллерийских боеприпасов всех видов, включая ракеты для реактивных систем залпового огня; но, по расчетам экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований, заметно нарастить этот объем она не сможет.