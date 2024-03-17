Путину нарисовали 87% на «выборах» президента РФ 31 17.03.2024, 21:09

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ВЦИОМ представил «результаты» экзитполов.

ВЦИОМ представил «результаты» экзитполов. У Владимира Путина — 87%, второй Николай Харитонов (КПРФ).

По данным опросов избирателей, которые приводит Всероссийский центр опроса общественного мнения, кандидат от КПРФ набрал 4,6% голосов.

Третье место занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, у него 4,2%.

Последнее место за главой ЛДПР Леонидом Слуцким, у него 3%.

74,22% составила явка на выборах президента по всей России.