Путину нарисовали 87% на «выборах» президента РФ

Путину нарисовали 87% на «выборах» президента РФ31
- 17.03.2024, 21:09
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ВЦИОМ представил «результаты» экзитполов.
ВЦИОМ представил «результаты» экзитполов. У Владимира Путина — 87%, второй Николай Харитонов (КПРФ).
По данным опросов избирателей, которые приводит Всероссийский центр опроса общественного мнения, кандидат от КПРФ набрал 4,6% голосов.
Третье место занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, у него 4,2%.
Последнее место за главой ЛДПР Леонидом Слуцким, у него 3%.
74,22% составила явка на выборах президента по всей России.