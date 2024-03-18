Литва усилила контроль за зерном из Беларуси 1 18.03.2024, 17:30

Будут проверять каждый вагон.

С 18 марта в Литве ввели строгий контроль за зерном, ввозимым на территорию страну из России, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси, сообщает LRT.

В связи с усиленным контролем будут проверять каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства, предназначенным как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт.

В ближайшее время будут приняты новые решения по еще более строгому контролю — тогда будут проверять и происхождение зерна, перевозимого через Литву, сообщило Министерство сельского хозяйства этой страны.

«Министерство сельского хозяйства в ответ на информацию о реализации зерна, изъятого Россией на оккупированных территориях, через порты Балтийского моря, срочно приняло меры по усилению контроля за зерном, ввозимым из России и других стран повышенного риска», — говорится в заявлении министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса.

Пока будут проверять только фуражное зерно, а процедура проверки продовольственного зерна должна вступить в силу чуть позже.