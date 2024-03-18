Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту 2 18.03.2024, 22:47

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Из-за ударов ВСУ.

Россия планирует запустить железнодорожное сообщение Ростова-на-Дону до Севастополя через оккупированный Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин на митинге, посвященном десятилетию аннексии Крыма.

«Это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — сказал Путин, отметив, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка. Новый маршрут пройдет от Ростова-на-Дону через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

По его словам, украинские войска регулярно наносили удары по этой ветке. «Стало очевидно — требуется наличие железнодорожной ветки, до которой не достанет противник, но которая при этом играла бы важную роль в снабжении региона», — говорил он. По словам Балицкого, в проектировании дороги участвовали военные.

Новая железнодорожная ветка будет однополосной и без электрической тяги, «так как она очень уязвима под обстрелами», говорил Балицкий. Строительные работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.