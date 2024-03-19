В Калининграде массово закрываются ТВ-заводы 19.03.2024, 3:34

Из-за санкций.

Калининградская область продолжает терять производителей телевизоров из-за трудностей, возникших на фоне санкций. Вслед за «Телебалтом», об уходе которого стало известно неделю назад, регион решила покинуть STI Group, пишет «Коммерсантъ».

Компания занимается сборкой телевизоров TCL, DEXP, BBK, BQ и Erisson с 2011 года. Гендиректор Кирилл Скворцов заявил, что производство в Калининградской области пришлось закрыть из-за логистических проблем, в том числе связанных с прекращением морских поставок.

STI Group планирует перенести мощности в Московскую область. В 2023 году она запустила завод в Воскресенске и теперь собирается увеличить число линий сборки с двух до четырех. По словам Скворцова, инвестиции в расширение уже превысили 150 млн рублей. По итогам прошлого года подмосковное предприятие выпустило более 300 тысяч телевизоров, а в этом рассчитывает выйти на 1 млн.

Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что в 2023 году выручка STI Group составила 642 млн рублей против 4,2 млн годом ранее при чистой прибыли 8,9 млн рублей.

«Телебалт», который до вторжения России в Украину производил под Калининградом телевизоры Hyundai, BBK, Toshiba, ранее также решил оставить эксклав, переехав в Ленинградскую область. Предприятие прекратило работу в 2022 году. В региональном министерстве экономики и промышленности сообщили, что одной из главных проблем стал завоз компонентов для сборки.

Завод на новом месте может быть запущен уже в этом году. По данным источников «Коммерсанта», предприятие зарегистрируют на другое юрлицо, у которого с «Телебалтом» будут общие инвесторы.

Калининградская область пользовалась популярностью из-за близости к Европе, но потеряла логистические преимущества после начала войны в Украине. Теперь бизнес бежит из региона, не желая ощущать на себе последствия актуальной геополитики. Член Корейского общества информационных дисплеев (KIDS) Иван Кулеманов ранее предупредил, что при сохранении ограничений тенденция продолжится.

Однако переезд не станет панацеей для производителей электроники, поскольку им могут помешать конкуренты из Китая. По оценке директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, уже сейчас локальные заказчики возвращаются к закупкам готовой продукции в Поднебесной и существенного роста спроса на локализацию сборки телевизоров в России нет. В том числе это происходит потому, что китайские фабрики охотно предоставляют скидки на свои услуги, чтобы привлечь клиентов.

В свою очередь, гендиректор STI Group обратил внимание, что из-за угрозы вторичных санкций и потери крупных клиентов на Западе китайские банки начали блокировать транзакции, связанные с Россией. По словам Скворцова, в связи с этим отечественные производители могут столкнуться с проблемами при расчетах за комплектующие.