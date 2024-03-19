Кто саботирует возможную мобилизацию в Беларуси? 19.03.2024, 9:11

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Несколько слов о проверке гражданской техники, на которую военные претендуют в случае войны.

В Беларуси с осени 2021-го проводится проверка транспорта, который подлежит передаче Минобороны в случае мобилизации. Речь идет об автобусах, грузовиках, самосвалах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах и другой тяжелой технике, принадлежащей госорганизациям, пишет «Салiдарнасць».

Итоги проверки, судя по данным Базы судебных решений, неутешительны. Как отмечает «Радыё Свабода», изучившее результаты мониторинга, более 260 руководителей организаций были оштрафованы за неудовлетворительное состояние техники, определенной для передачи военным в случае мобилизации.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в граничащих с Украиной районах Гомельской области. Чаще всего это были сельскохозяйственные предприятия.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (ст. 13. «Военно-транспортная обязанность»):

Для обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск, воинских и специальных формирований в период мобилизации и в военное время в РБ устанавливается военно-транспортная обязанность.

Военно-транспортная обязанность распространяется на госорганы, организации, в т.ч. на речные порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции, ремонтные и иные организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также на граждан – собственников транспортных средств.

Как правило, в результате проверок выяснялось, что предназначенная для нужд армии техника либо не прошла на момент мониторинга техосмотр, либо была в неисправном и даже разобранном состоянии.

Один из примеров. В конце декабря 2021-го суд Светлогорского района рассматривал дело в отношении одного из местных сельхозпредприятий по ст. 24.40 КоАП (неисполениние военно-транспотрной обязанности).

Согласно постановления суда, предприятие не исполнило обязанность по «хранению транспортных средств в состоянии постоянной готовности для предоставления войскам и формированиям». Автомобили банально не имели техосмотра и не были допущены к участию в дорожном движении.

Из судебных постановлений следует, что часть прошедших проверку предприятий находится в бедственном положении и не в состоянии обеспечивать военно-транспортную обязанность. И тем не менее, все нарушители были наказаны. В большинстве случаев руководители просто заплатили штрафы, ничего не объясняя и не оправдываясь.

«Как сельскохозяйственные предприятия «саботировали» возможную мобилизацию в Беларуси» — такой заголовок «Радыё Свабода» дало своей публикации о судах над нарушителями военно-транспортной обязанности.

Если учесть итог завершенных проверок и вероятный исход продолжающегося мониторинга, то здесь так и просится смещение акцента. Если кто и саботирует потенциальную мобилизацию, так это те, кто проводит все эти проверки.

Ведь в чем конечная цель Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»? Обеспечить военных резервной техникой, которую для них обязаны должным образом хранить определенные для этого организации.

Что мы видим на практике? Всех виновных просто наказали рублем. Включая тех, кто в силу обстоятельств не может обеспечить военных техникой.

Иными словами, государство пополнило бюджет за счет тех, кто едва держится наплаву. Но при этом конечная цель не достигнута. Во всяком случае, из постановлений суда не ясно, решается ли как-то вопрос неисправной техники.

Представим на секунду, что все самые страшные сны пропагандистов сбылись: иностранные легионы вторглись на нашу территорию. С чем их будут встречать наши военные? Правильно, вместо резервных грузовиков и бульдозеров в руках у них будут увесистые стопки штрафных бланков. За неисполнение военно-транспортной обязанности.

И, скорее всего, эти стопки имеют все шансы потолстеть еще больше. Ведь с техникой сегодня в госучреждениях хорошо, похоже, только в гаражах у Карпенкова и Управлении делами Лукашенко.