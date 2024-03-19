Макрон спутал Путину все карты 6 19.03.2024, 13:59

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Хозяин Кремля считал, что только он может поднимать ставки.

Риторика президента Франции Эммануэля Макрона, направленная на мобилизацию Европы в поддержку Украины, стало неожиданностью для Путина. Хозяин Кремля считал, что только он может поднимать ставки и пугать европейцев.

Слова Макрона о возможности размещения французских войск в Украине спутали Путину все карты. Такое мнение FREEДОМ высказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

- Думаю, что Россия этого не ожидала. Путин этого не ожидал. У Путина был расчет, что он всех сейчас напугает: пойдут снова разговоры о мобилизации, он скажет о том, что Россия готова бороться дальше, что появится много вооружений. Плюс начнет угрожать ядерным оружием, что Россия, он делает постоянно — шантаж Европы. И европейские страны начнут уменьшать уровень поддержки Украины, не будут его наращивать и в любом случае на каком-то этапе будут искать какой-то переговорный формат с действующими российскими властями. Но тут Макрон спутал все карты. Ведь он выходит и говорит: слушайте, а мы не будем мириться с тем, что Россия шантажирует, идет с эскалацией. Хорошо, мы готовы ответить на эту эскалацию, — считает эксперт.

Он отметил, что заявления Макрона стали индикатором для более острожных лидеров, которые опасались реакции Москвы: но вот Франция заявила, и что?

По мнению Мусиенко, в отношениях с Европой Москва всегда ожидает увидеть «немецкую реакцию», поэтому риторикой французского президента «в Кремле ошарашены были на самом деле».

Вместе с тем, под влиянием заявлений Макрона изменилась риторика и федерального канцлера Германии Олафа Шольца: на встрече «Веймарского треугольника» он, по оценке Мусиенко, делал более решительные и резкие заявления о поддержке Украины.

- Соответственно, подход, избранный Макроном, — а изначально избранный украинским президентом Владимиром Зеленским, который стал драйвером этого прогресса <…> — постепенно работает. И даже более осторожных немцев, скажем так, убеждает, что необходимо действовать более решительно, — резюмировал Александр Мусиенко.