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На Кубе вспыхнули массовые протесты

  • 19.03.2024, 15:39
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На Кубе вспыхнули массовые протесты

Люди требуют «электричества и продовольствия».

На Кубе вспыхнули массовые протесты. Они вызваны экономическим кризисом.

Толпы демонстрантов в воскресенье прошли маршем по Сантьяго, второму по величине городу острова. Люди требовали «электричества и продовольствия». Демонстрации проходили также в других провинциях Кубы, где протесты традиционно жестоко подавляются полицией.

Отметим, с прошлой недели по всей стране происходят плановые отключения электроэнергии. Жители ежедневно сидят без света по 10 часов. Специалисты говорят, перебои происходят из-за изношенности электросетей и дефицита топлива.

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