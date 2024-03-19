Бельгия выделила два самолета и 50 солдат для обучения украинцев на F-16 в Дании 3 19.03.2024, 20:12

министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник обороны Вооруженных сил Бельгии адмирал Мишель Хофман

Они пробудут там восемь недель.

Бельгия решила отправить в Данию 50 своих солдат и два самолета для обучения украинских военных на F-16. Они пробудут там восемь недель.

Об этом сообщает Beldefnews.

Издание пишет, что в этот понедельник министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник обороны Вооруженных сил Бельгии адмирал Мишель Хофман посетили место обучения в Дании.

«Как министр, я горжусь тем, что наш авиационный компонент может участвовать в этой важной программе подготовки украинских пилотов, вспомогательного и технического персонала», - сказала Дедондер.

Для эксплуатации парка F-16 техническая часть так же важна, как и летная, поэтому Минобороны сотрудничает с партнерами в бельгийской оборонной промышленности не только для обучения украинских технических специалистов, но и для предоставления необходимых технических средств по поддержке воздушного флота.