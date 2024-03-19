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В Минске осудили шестерых контролеров

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  • 19.03.2024, 20:21
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В Минске осудили шестерых контролеров

Они выписывали незаконные штрафы.

В Минске контролеры выписывали пассажирам незаконные штрафы. Прокуратура отменила их постановления и потребовала исключить сведения об административных правонарушениях из базы данных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что ранее суд Заводского района столицы вынес приговоры по уголовным делам в отношении шести контролеров пассажирского транспорта по фактам злоупотребления ими служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Установлено, что они незаконно привлекли невиновных граждан к административной ответственности за безбилетный проезд, подделав их подписи. Всего они вынесли десять незаконных постановлений о наложении административных взысканий.

«Прокуратура в целях защиты прав и законных интересов граждан отменила незаконные постановления о наложении административного взыскания, а дела об административных правонарушениях прекратила», — говорится в сообщении ведомства.

Также по требованию прокуратуры сведения об отмене данных постановлений были внесены в единый государственный банк данных о правонарушениях.

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