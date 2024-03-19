WSJ: Второй крупнейший банк Дубая закрыл счета «Уралкалия» 19.03.2024, 20:27

Он попал под санкции США в декабре.

Второй крупнейший банк ОАЭ, Emirates NBD, закрыл счета крупного российский производителя удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена Ивана Таврина The Wall Street Journal со ссылкой на финансовых специалистов в Эмиратах.

Также кредитное учреждение закрыло ориентированный на Россию отдел, большое количество других российских счетов и прекратило принимать переводы в рублях из России. Закрывались счета на сумму более $5 млн, либо принадлежавшие организациям, связанным с подсанкционными структурами, сообщили изданию источники.

В последние месяцы США оказали сильное давление на ОАЭ, пишет WSJ. Вашингтон направил в страну представителей Минфина и Госдепа, ввел новые санкции в отношении заподозренных в торговле с Россией компаний. После этого, утверждает издание, банк «сменил курс».

В конце декабря Белый дом предоставил Минфину США более широкие санкционные полномочия, которые позволили ему наказывать иностранные банки за сделки, связанные с военно-промышленным комплексом России.