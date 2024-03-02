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«Сейчас наилучший момент для восстания на Северном Кавказе»

  • 2.03.2024, 6:20
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«Сейчас наилучший момент для восстания на Северном Кавказе»

Открыто окно возможностей.

Для колонизированных Россией народов Северного Кавказа сейчас наступил наилучший момент для восстания против Москвы. Окно возможностей открыла борьба украинцев с российскими захватчиками и ослабление России.

Об этом FREEДОМ заявил глава и учредитель межфракционного объединения Верховной Рады Украины «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко.

- Сейчас Россия ослаблена, у нее нет сил, чтобы сражаться на всех фронтах. И, конечно, сейчас наилучший момент для восстания на Северном Кавказе. В свое время чеченцы в одиночку выиграли первую войну против России. Сегодня же на самом деле возможность уникальная. Произойдет ли это восстание или когда оно произойдет, я ответа не знаю, — сказал он.

Гончаренко отмечает, что подготовить почву для восстания и реализовать эту возможность должны сами народы Северного Кавказа.

Мы можем только в этом помочь. Для этого и создавали объединение «За свободный Кавказ». Для этого я инициировал в парламенте Украины постановление о признании независимости Чечни-Ичкерии, и было принято постановление о признании геноцида чеченского народа. Было принято постановление о признании Чечни оккупированной. Буквально на прошлой неделе парламентом было принято постановление о признании геноцида ингушского народа и права ингушей на самоопределение. Мы делаем политические шаги, мы протягиваем руку…

Сегодня есть возможность у добровольцев из этих народов получить боевой опыт, создать отряды и на территории Украины сражаться против Российской империи. А дальше все в их руках. Мы собой заменить их не можем, безусловно, — констатировал глава объединения «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко.

Украинский депутат отметил, что сложно оценить протестный потенциал в республиках Северного Кавказа. Очевидно, что, к примеру, в Чечне сейчас установлен наиболее жестокий режим, который выглядит абсолютным средневековьем даже на фоне всей остальной России. Он держится на российских штыках. Чеченский народ пережил геноцид, к тому же за время борьбы за независимость от России в 1990-х — 2000-х годах был убит каждый пятый чеченец.

- Мы можем, понимая все эти риски и проблемы, в то же время быть уверены, мы знаем, что чеченцы мечтают о независимости и хотят независимости. Они это продемонстрировали всему миру своей героической борьбой. Поэтому уверен, что этот потенциал в чеченском народе есть и сегодня. Когда он воспламенится, когда будет новое восстание, я не знаю. Но я уверен, что оно будет, — заявил Алексей Гончаренко, добавив: это касается и всего Северного Кавказа.

Он повторил, что сейчас внешние условия очень благоприятны для такого развития событий, а какой ситуация будет через год или пять лет — прогнозировать сложно.

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