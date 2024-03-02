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В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв

  • 2.03.2024, 8:57
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В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв

Рядом с место удара дрона находится нефтебаза «Ручьи».

В российском Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Вблизи многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.

По словам местных жителей, рано утром они увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Перед этим они слышали в небе звук мотора.

Жители Пискаревского проспекта сообщили, что обломки, вероятно, БПЛА упали рядом с одним из домов. Предварительно, выбиты окна в квартире.

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