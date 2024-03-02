ВСУ получили дополнительные инструменты: раскрыт секрет ежедневного уничтожения российских Су 2.03.2024, 12:43

Самолеты сбиваются на больших расстояниях.

Почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению Воздушными силами «дополнительных инструментов».

Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Детали мы не можем рассказывать. Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше», - сказал он.

По словам Игната, Воздушные силы получили определенные дополнительные инструменты, и хотя их недостаточно, чтобы закрыть огромную территорию линии фронта, это дает возможность подстерегать врага там, «где он наглеет».

«Уничтожаются (самолеты - ред.) на больших расстояниях. Конечно, хочется увидеть российских летчиков - катапультировались или нет, горящий самолет, который падает, но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника это нереально увидеть», - сказал спикер.

Игнат отметил, что случаи частого уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях являются серьезным психологическим фактором для российских пилотов.

«Посмотрите, на каких расстояниях были уничтожены А-50. Кстати, сегодня шестой день без А-50 в Азовском море, и это довольно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за русским кораблем», - сказал он.

По словам Игната, сбитие вражеских самолетов дает возможность украинским военным перевести дыхание, ведь сейчас ведутся оборонительные действия, и управляемые авиабомбы, запускаемые с этих самолетов, являются серьезным вызовом.

«Чтобы бомбу дальше бросить, надо подлететь ближе, ведь управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия, чтобы доставать подальше. А подлетать поближе - это может быть билет в один конец, они это понимают и осторожнее действуют, а это дает возможность нашим войскам более-менее перевести дыхание», - отметил спикер.