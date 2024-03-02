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ВСУ получили дополнительные инструменты: раскрыт секрет ежедневного уничтожения российских Су

  • 2.03.2024, 12:43
ВСУ получили дополнительные инструменты: раскрыт секрет ежедневного уничтожения российских Су

Самолеты сбиваются на больших расстояниях.

Почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению Воздушными силами «дополнительных инструментов».

Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Детали мы не можем рассказывать. Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше», - сказал он.

По словам Игната, Воздушные силы получили определенные дополнительные инструменты, и хотя их недостаточно, чтобы закрыть огромную территорию линии фронта, это дает возможность подстерегать врага там, «где он наглеет».

«Уничтожаются (самолеты - ред.) на больших расстояниях. Конечно, хочется увидеть российских летчиков - катапультировались или нет, горящий самолет, который падает, но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника это нереально увидеть», - сказал спикер.

Игнат отметил, что случаи частого уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях являются серьезным психологическим фактором для российских пилотов.

«Посмотрите, на каких расстояниях были уничтожены А-50. Кстати, сегодня шестой день без А-50 в Азовском море, и это довольно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за русским кораблем», - сказал он.

По словам Игната, сбитие вражеских самолетов дает возможность украинским военным перевести дыхание, ведь сейчас ведутся оборонительные действия, и управляемые авиабомбы, запускаемые с этих самолетов, являются серьезным вызовом.

«Чтобы бомбу дальше бросить, надо подлететь ближе, ведь управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия, чтобы доставать подальше. А подлетать поближе - это может быть билет в один конец, они это понимают и осторожнее действуют, а это дает возможность нашим войскам более-менее перевести дыхание», - отметил спикер.

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