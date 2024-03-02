У России появился новый тип снарядов, похожих на китайские 1 2.03.2024, 14:10

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Военный эксперт объяснил, что это значит.

Россия начала использовать на фронте новый тип 122-мм выстрелов ОФ-56ИМ-1.

Как пишет военный эксперт Александр Коваленко, внешний вид этих снарядов вызвал целый ряд вопросов относительно их происхождения, в частности, своей похожестью с 122-мм осколочно-фугасными выстрелами для китайских гаубиц Type 96, являющихся, в свою очередь, копией советских Д-30.

Как отмечает эксперт, в отличие от россиян, которые не вносили изменения в классический ОФ-462, китайцы не только создали широкую номенклатуру разных ОФ выстрелов, но и значительно улучшили их характеристики, в том числе и благодаря внесению конструктивных изменений. И именно такие изменения замечаются в ОФ-56ИМ-1.

Однако, считает эксперт, скорее всего, пока о поставках снарядов в Россию из Китая речь не идет.

Он указывает на то, что в России развитие отрасли боеприпасов, «мягко говоря, деградировало». Поэтому, скорее всего, Россия, либо получила от Китая лицензию на производство копии их 122-мм ОФ Type 96, либо, каким-то образом получила доступ к разработке и скопировала ее.

«Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя исключать. Хотя, если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне БД уже каждый второй выстрел, учетом возможностей ВПК КНР», - считает Коваленко.