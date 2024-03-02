К могиле Алексея Навального выстроились очереди из россиян 2.03.2024, 16:19

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Тысячи желающих проститься.

На второй день после похорон люди продолжают нести цветы на Борисовское кладбище к могиле умершего в российской колонии политика Алексея Навального в Москве, пишет ASTRA.

На входе на кладбище желающие почтить память политика проходят через рамки металлоискателя. Стоять у могилы нельзя, людей торопят.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального. В сообщении указано, что он умер в колонии после прогулки. Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера.

22 февраля матери Алексея Навального Людмиле дали ознакомиться с заключением. В документе указано, что его смерть наступила от «естественных причин».

1 марта Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.