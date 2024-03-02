«В самом центре Пинска — С-300» 4 2.03.2024, 17:30

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Белоруска рассказала о необычной «выставке» в городе.

Читательница сайта Charter97.org из Пинска рассказала об установке С-300 в ее городе:

— Люблю я наш город, такой красивый, гармоничный, идешь по набережной Пины — и чувствуешь себя словно на курорте. Здесь тебе и уютные улочки, и маленькие кофейни. Живи и наслаждайся. Но вот в мое поле зрения попадает дом культуры, площадь, а на ней громоздко и угрожающе стоит военная установка. Позже уже взглянула в интернете, что за страшила — С-300.

Я даже вздрогнула, закрыла глаза, думаю, наверное, мало спала —галлюцинации. Открыла — так и стоит. В самом центре Пинска.

Для меня это как знак беды, как предупреждение, что в любую минуту может рвануть и у нас.

Вспомнила, как в 2022 году на площади Пинска также наставили разных военных причендалов. Тогда пинчане ходили и шутили «страх Луки к пинчанам такой большой, что уже оружием пугать начал» А через 2 дня началась война, и уже шутки исчезли, появилось напряжение. А что если прилетит в нас?

В Пинске выставляется военная бутафория, можно на оружие посмотреть и пострелять поучиться. И это в Пинске, который не пустил диктатора с предвыборной речью в дом культуры. В городе, который в 2020 году милиционеров в Пине искупал.

Впрочем, будем осматривать и учиться, чтобы следующий вместе не искупать, а потопить, простите за черный юмор. Я знаю своих земляков.

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