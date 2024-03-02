Макрон решил поставить Путина в тупик 4 Виктор Андрусив

2.03.2024, 19:45

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Бравада о ядерном оружии тоже под вопросом.

Макрон сделал очень интересный и неожиданный ход. Вдруг он заявил о возможности отправки войск в Украину. Это казалось безумием, и вой который поднялся в ЕС, очередное доказательство этому. Но неожиданно Макрон не включил заднюю, и он не заявил, что его не так поняли, и что речь шла об инструкторах. Так что же происходит?

Важная ремарка. Макрон не играет в выборы. У него идет второй срок, и ему не надо переживать за рейтинги. А вот за что ему надо переживать - это как он уйдет. Несмотря на то, что он в целом достаточно нормальный президент, у него нет каких-то масштабных исторических прорывов. Поэтому возможность решить войну в Украине могла бы стать такой амбицией.

У меня есть предположение, что Макрон решил потестировать яйца Путина. Последний постоянно угрожает применить ядерное оружие и сделать «конец света» в случае переброски войск стран НАТО в Украину. Однако давайте представим, что это произошло. Французский спецназ принимает участие в боевых действиях, штурманул какую-то позицию, взял пленных. Пойдет ли Путин на ядерный конфликт? Я думаю, что вряд ли. Аналогично как угрожал и не сделал этого, когда ВСУ предоставлялось разнообразное оружие.

Я думаю, что стратегия Макрона поставить Путина в тупик, выход из которого только переговоры с сильной позиции. Макрон понял, что Путин, который не может справиться с ВСУ, не может претендовать на победу над войсками стран НАТО. И появление таких войск в Украине переломит кампанию не в его пользу. Бравада о ядерном оружии тоже под вопросом. Если Путин задумает использовать ядерку, то вообще возникает вопрос, а для чего была эта война, два года с потерями. Что он выигрывает по факту? Переговоры с сохранением лица для Путина — реальный выход в условиях появления войск другого государства.

На самом деле, я думаю, что из этого ничего не получится. Инициатива Макрона будет заплевана союзниками и французскими политиками. Но каждый раз, когда у какого-то европейского лидера вырастают яйца, пусть и не надолго, ситуация резко меняется в нашу пользу.

Жаль, что ненадолго.

Виктор Андрусив, Telegram