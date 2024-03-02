После удара российского беспилотника по дому в Одессе погибли двое маленьких детей и их мама 1 2.03.2024, 22:39

Отец чудом выжил.

В ночь с 1 на 2 марта российский беспилотник ударил по многоэтажке в Одессе. К утру субботы было известно о трех погибших. В течение дня спасатели продолжали разбирать завалы. К вечеру глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер подтвердил гибель еще четырех человек, в том числе двух малолетних детей и их матери.

Олег Кипер рассказал, что трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей во время удара спали в комнате со своей матерью. Все они погибли. Их отец находился в соседней комнате и чудом остался жив. Всего, по словам украинского чиновника, спасатели нашли тела семерых человек.

— На сегодня мы не можем подтвердить местонахождение еще восьми человек, в том числе двух детей — 8 и 10 лет, — уточнил Кипер.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате удара пострадало девять человек, в том числе один ребенок.