Ученые вырастили первого полностью здорового французского бульдога 20.03.2024, 19:43

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Как им это удалось.

Французский бульдог — самая популярная порода собак в США и Великобритании. Отличительной чертой этой породы являются большая голова, маленькое тело и милая мордашка. Однако более чем столетнее разведение и уникальные особенности привели к тому, что любимые многими животные получили множество физических проблем, а их средняя продолжительность жизни составляет всего 4,5 года, пишет «Фокус» со ссылкой на Daily Mail.

Сегодня ученые и заводчики стремятся изменить ситуацию, чтобы сделать представителей этой породы более здоровыми. Конечным результатом, как ожидается, может стать новый облик породы: например, длинная морда позволит смягчить некоторые из проблем со здоровьем.

В то же время исследователи утверждают, что в генофонде французских бульдогов недостаточно черт, чтобы вызвать эти необходимые изменения. Ученые предполагают, что для достижения желаемого результата, вероятно, придется скрестить французских бульдогов с другими собаками. Эксперты также отмечают, что любителям этой породы придется свыкнуться с тем, что здоровые щенки, вероятно, будут существенно отличаться от того, к чему мы привыкли.

Предыдущие исследования уже показали, что у французских бульдогов большие глаза и плоская морда, а также пропорции, которые вызывают в человеческом мозгу инстинкты воспитания и защиты. У представителей этой породы также короткое тело, а из-за своей преувеличенной формы тела они часто испытывают трудности с дыханием, а также проблемы с позвоночником и подвержены тепловому удару.

По словам доцента кафедры ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, профессора Эрика Олстада, проблемы с дыханием у французских бульдогов связаны с тем, что в их коротких и узких дыхательных путях слишком много мягких тканей, в результате чего возникают проблемы с дыханием. Кроме того, морщинистое тело делает их склонными к проблемам с кожей, а узкие бедра требуют родов посредством кесарева сечения.

В Нидерландах Шанталь Вагевельд-ван Круининг работает над новой разновидностью породы — французским бульдогом Хобас. Ученая влюбилась в породу после того, как усыновила своего первого щенка, который позже умер из-за проблем с позвоночником. Вагевельд-ван Круининг задумалась над тем, что людям стоит изменить свои взгляды на породу, так как то, что мы считаем "нормальным" фактически приносит животным страдания.

Вагевельд-ван Круининг преуспела в своих попытках создать здорового французского бульдога, однако она едва ли сможет принять участие в выставках. Абсолютно здоровая собака Лили имеет более длинную морду, не имеет проблем с позвоночником, а также у нее есть хвост. В то же время генетическое тестирование подтверждает, что на самом деле Лили на 100% французский бульдог.

По словам доцента доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне Дэна О'Нила, на самом деле, Лили отвечает всем требованиям как французский бульдог, который продвинулся в направлении улучшения врожденного здоровья. В то же время собака все еще выглядит узнаваемо как французский бульдог.

Форма и телосложение головы убедительно свидетельствуют о том, что большая часть линии этой собаки принадлежала нынешним типичным французским бульдогам, к которым мы привыкли. В то же время Лили имеет более пропорциональное тело: длинную спину и хвост, а также более длинные ноги.

В то же время некоторые эксперты, в том числе и О'Нил считают, что в племенном пуле французом попросту недостаточно генетического разнообразия для разведения более здоровых собак. Простыми словами, длинные морды десятилетиями старательно выводились у французских бульдогов и теперь попросту не хватает особей с нормальной мордой, чтобы получить чистокровных врожденно здоровых щенков французского бульдога.

Ученые также считают, что для спасения французских бульдогов придется задействовать другие виды — то есть, их придется скрещивать с другими породами собак, обладающими здоровыми признаками. В своем эксперименте Вагевельд-ван Круининг пошла дальше: у ее собаки Лили появились щенки, которые технически и генетически являются французскими бульдогами, но в них есть и нечто особенное: черты другой породы. Их отец является потомком французского бульдога в третьем поколении, скрещенного с американским стаффордширским терьером, что делает его так называемым гибридом F3, а щенков F4.