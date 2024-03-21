Бойцы РДК устроили засаду на спецназ ГРУ в Белгородской области 21.03.2024, 5:36

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Видео боя.

Штурмовые отряды формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК), действующие в Белгородской области, устроили засаду на спецназовцев Главного разведывательного управления (ГРУ) в селе Козинка.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на Telegram-канал РДК.

Повстанцы также сегодня, 20 марта, обнародовали ролик о боях в населенном пункте, где штурмовали позицию военнослужащих ВС РФ в одном из домов.

Отмечается, что атаку проводили бойцы 2-го штурмового взвода РДК при поддержке минометчиков и с помощью FPV-дронов.

По словам добровольцев, штурм вражеской позиции завершился удачно, после чего была засада на псковских ГРУшников из группы эвакуации.

«После удачного штурма, была осуществлена засада на группу эвакуации Спецназа ГРУ (2 отдельная бригада специального назначения, в/ч 64044, Псков). НП Козинка, Белгородская область, РФ», - говорится в публикации.