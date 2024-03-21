Бывший владелец солнечной электростанции в Могилевской области подал иск против Лукашенко 1 21.03.2024, 9:14

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И не только.

Гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад выполнил свою угрозу подать иск против Беларуси, утверждая, что государство экспроприировало проект солнечной электростанции после отмены льгот по возобновляемым источникам энергии. Иск зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 19 марта, пишет nashaniva.com.

Ответчиком выступает Республика Беларусь, а также президент, премьер-министр, министры иностранных дел, юстиции, экономики, энергетики и председатель Госкомимущества.

Британского инвестора будет представлять Princeton Partners LLC, Dubai, UAE.

В качестве основания для подачи иска указано соглашение Великобритании и Беларуси о содействии осуществлению и защите инвестиций.

Летом прошлого года инвестор электростанции в Чериковском районе предлагал правительству Беларуси начать мирные переговоры и давал три месяца на обдумывание. Он требовал компенсацию, равную полной рыночной стоимости его инвестиций, которая оценивается в сотни миллионов долларов США.

Белорусские власти на переговоры с бизнесменом не пошли, конфисковали электростанцию и выставили ее на аукцион в марте 2024 года со стартовой ценой в 79 751 000 белорусских рублей (около 25 млн долларов). Аукцион не состоялся, так как никто не решился купить предприятие.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID — International Centre for Settlement of Investment Disputes) — одно из автономных международных учреждений, которое, наряду с Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям и самим Всемирным банком входит в группу организаций Всемирного банка, являющуюся специализированным учреждением ООН.