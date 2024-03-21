Бывший владелец солнечной электростанции в Могилевской области подал иск против Лукашенко

Бывший владелец солнечной электростанции в Могилевской области подал иск против Лукашенко1
- 21.03.2024, 9:14
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И не только.
Гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад выполнил свою угрозу подать иск против Беларуси, утверждая, что государство экспроприировало проект солнечной электростанции после отмены льгот по возобновляемым источникам энергии. Иск зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 19 марта, пишет nashaniva.com.
Ответчиком выступает Республика Беларусь, а также президент, премьер-министр, министры иностранных дел, юстиции, экономики, энергетики и председатель Госкомимущества.
Британского инвестора будет представлять Princeton Partners LLC, Dubai, UAE.
В качестве основания для подачи иска указано соглашение Великобритании и Беларуси о содействии осуществлению и защите инвестиций.
Летом прошлого года инвестор электростанции в Чериковском районе предлагал правительству Беларуси начать мирные переговоры и давал три месяца на обдумывание. Он требовал компенсацию, равную полной рыночной стоимости его инвестиций, которая оценивается в сотни миллионов долларов США.
Белорусские власти на переговоры с бизнесменом не пошли, конфисковали электростанцию и выставили ее на аукцион в марте 2024 года со стартовой ценой в 79 751 000 белорусских рублей (около 25 млн долларов). Аукцион не состоялся, так как никто не решился купить предприятие.
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID — International Centre for Settlement of Investment Disputes) — одно из автономных международных учреждений, которое, наряду с Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям и самим Всемирным банком входит в группу организаций Всемирного банка, являющуюся специализированным учреждением ООН.