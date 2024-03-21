закрыть
21 марта 2024, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большой порт Санкт-Петербурга прекратил отгрузку селитры после атак беспилотников

1
  • 21.03.2024, 11:00
  • 2,966
Большой порт Санкт-Петербурга прекратил отгрузку селитры после атак беспилотников

Это серьезный удар для РФ.

Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Местные власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Отмечается, что для порта Петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.

«Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар», - говорится в сообщении.

По информации источников, операции приостановлены из-за запрета власти на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

В качестве нового места перевалки селитры рассматривается Усть-Луга. Однако, сейчас город не готов принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

Следует отметить, что накануне Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему. Это прозвучало на фоне участившихся сообщений об ударах дронов по НПЗ в разных областях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников, «Радио Свобода»
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип