Bloomberg: Китай отказывается от российского угля 1 21.03.2024, 13:31

2,536

Поставки упали на 22% из-за пошлин и санкций США.

Китай начал защищать внутренний рынок от российского угля, который хлынул туда после введения европейского эмбарго, и сворачивать работу с компаниями, которые попали под санкции США. В результате российские продажи упали в январе–феврале на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. до 11,5 млн тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой на свежие таможенные данные.

С начала этого года Пекин вернул импортные пошлины на российский уголь. Ограничения коснулись только России. Поставки продолжали наращивать Индонезия (крупнейший поставщик Китая) и Австралия, в результате совокупный импорт угля за первые два месяца этого года вырос на 23%.

Китай отменил пошлины в мае 2022 г., опасаясь дестабилизации на энергетических рынках в результате войны, развязанной Владимиром Путиным в Украине. Евросоюз и Великобритания ввели эмбарго на закупки российского угля уже в августе 2022 г., и отечественным компаниям пришлось срочно переориентировать значительную часть поставок на восток.

Максимального объема совокупный экспорт российского угля в Азию (Индия тоже нарастила его закупки) достиг в апреле 2023 г., когда, по данным Kpler, было продано 14,69 млн тонн. Затем поставки сокращались, и в феврале этого года, по оценке компании, упали на 21,6% по сравнению с февралем 2023 г. — до 8,48 млн тонн угля всех марок.

Дальневосточные предприятия ожидают дальнейшего снижения цен «из-за сокращения спроса на ключевых рынках сбыта, а также ввода в январе импортных пошлин на российский уголь в одной из стран Азии», говорится в февральском обзоре региональной экономики ЦБ РФ (в январе стоимость угля, отправляемого из дальневосточных портов на рынки Азии, снизилась на 10% к IV кварталу 2023 г. и на треть — к IV кварталу 2022 г.). В Сибири угольные компании сократили добычу, испытывая сложности с экспортом в части как логистики, так и рыночной конъюнктуры: в декабре добыча упала на 16%, пишет ЦБ.

Ситуация осложняется тем, что в феврале США ввели санкции против СУЭКа, крупнейшего производителя угля в России, и «Мечела». Это подорвало желание работать с ними китайских клиентов, поскольку они опасаются вторичных санкций, которые могут ограничить их доступ к финансовым и транспортным услугам, пишет Bloomberg.

«Учитывая политическую неопределенность, российский импорт может остаться на нынешних уровнях», — сказал в среду на пресс-брифинге Фэн Хуаминь, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля.