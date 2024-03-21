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Чехия передала Украине вертолеты Ми-24

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  • 21.03.2024, 19:38
  • 3,114
Чехия передала Украине вертолеты Ми-24

Больше таких бортов у страны не осталось.

Чехия передала в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось.

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Deník N.

Отмечается, что две недели назад министр пришла к правительству с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.

Кабмин это решение тайным образом одобрил. Таким образом, Чехия передала Украине последние свои вертолеты советского производства.

«У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», - сказала Чернохова.

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