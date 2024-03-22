В горящем здании «Крокус Сити Холла» после стрельбы могут оставаться до 100 человек 6 22.03.2024, 21:15

4,030

(Обновляется) Известно о 40 погибших, еще около 100 человек получили ранения.

21:23Басист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал «Петербургскому дневнику», что вся группа спаслась.

«Стрельба началась в зале перед самым концертом. Раздалась серия выстрелов. Группа вся спаслась, все целы, сейчас пытаемся эвакуироваться», — сообщил он.

21:12 Пожарные вывели около 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле», сообщили в МЧС.

«Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — добавили в ведомстве.

Крупный теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» вместимостью около 7 тысяч человек.

В здании могут оставаться около 100 человек, пишет Baza.

Часть из них могли укрыться на -1 этаже, часть могут быть отрезаны от выхода огнем на четвертом этаже здания, пишет издание. В здании продолжается пожар, рухнула крыша.

Уже известно о 40 погибших во время стрельбы в «Крокус Сити Холл», пишет 112. Еще, как минимум, 100 человек получили ранения.

Более 50 бригад скорой помощи выехали к зданию. Также на тушение пожара отправлены вертолеты.

Корреспондент «РИА Новости», который был на месте событий, сообщил, что в партер «Крокус Сити Холла» ворвались как минимум трое людей в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. По его словам, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Треть здания «Крокус сити холла» охвачена пожаром, добавляет ТАСС.

Бойцы СОБР и ОМОН подняты по тревоги и направляются к концертному залу. Музыканты «Пикника» не пострадали, пишет ТАСС.

Со своей стороны, источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Crocus City Hall ворвались от 3 до 10 человек с автоматами и открыли огонь на поражение. «На данный момент предварительно 15 погибших. Точно подтверждена смерть одного охранника, пытавшегося остановить нападавших», - заявил он.