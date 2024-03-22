Нападавшим на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье удалось скрыться 22.03.2024, 21:53

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Они были одеты в тактическое обмундирование и вооружены автоматическим оружием.

Преступникам, совершим нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве, по предварительным данным, удалось скрыться, пишет Baza.

По словам источника «Интерфакса» в оперативных службах, речь идет о составе до пяти человек, сообщили «Интерфаксу» в оперативных службах.

Они были одеты в тактическое обмундирование и вооружены автоматическим оружием. Группа «открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал, затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — рассказал источник агентства.