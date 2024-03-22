«Началась издалека стрельба, сверху» 22.03.2024, 22:13

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Что говорят очевидцы о стрельбе в подмосковном концертном зале.

В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произошла стрельба перед выступлением группы «Пикник». Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет. По данным российских СМИ, погибли как минимум 40 человек. «Зеркало» собрало истории очевидцев произошедшего.

— Ничего первое время не объявляли. Мы уже лежали на полу между креслами. Ничего не говорили, абсолютно ничего. Мы просто лежали и не знали, что делать.

Мы сидели, только сели. Буквально 8 часов было, без пяти, без десяти. Началась издалека стрельба, сверху. Мы сидели на самом верхнем ряду. Сначала все было ок, типа непонятно, что это. Потом поняли, что что-то не так, когда заметили, что билетеры с этими рациями стали бежать сверху вниз.

Стрельба началась сначала, мы услышали сверху, мы сидели, потом услышали, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Мы полежали внизу, посередине, точнее где-то на полу, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху. Стали спускаться по эскалаторам. Короче, спрятались. Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка, — такую историю посетителей концерта опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

— В партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15−20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться, — рассказал корреспондент РИА Новости. По его словам, пожар в здании начался из-за того, что нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку.

— Кто-то разбил окно на парковку, и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно, и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем, — такой рассказ очевидцев приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

Он же публиковал и другое свидетельство: «Мы сидели на бельэтаже, потом услышали стрельбу, начали двигаться все вниз, поняли, что внизу тоже стреляют. Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверх. Стали спускаться по эскалаторам. Короче, спрятались за какую-то хрень застекленную. Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая».

— Сидел в зале сверху, где балконы были, услышали выстрелы. Сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли и начали расстреливать всех, кинули «Молотов», все подожглось. Нас повели к выходу, но выход был заперт. Мы бегали по всему «Крокус Сити», пытались найти выход, но было безуспешно. Зашли в подвал и там дождались МЧС. Вышли, — рассказал тому же каналу другой очевидец.

— Минимум пять человек, бородатые. Действуют как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход.

Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно с зажигательной смесью, — приводит слова еще одного свидетеля телеграм-канал Mash.

— Сначала не поняли, что происходит, пришли на концерт, думали, вдруг это часть шоу или что-то вроде того… — сообщил ASTRA очевидец.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» открыли стрельбу «минимум три человека в камуфляже». В результате погибли по меньшей мере 40 человек. Местные СМИ отмечают, что эта цифра не окончательная, число погибших может возрасти.

Стрельба началась одновременно и в зрительном зале, и в фойе, где в тот момент находились толпы людей. Террористы подожгли кресла в зале, откуда огонь распространился почти по всему зданию. На место выехали больше 50 бригад скорой помощи и Росгвардия. Медики оказывают помощь всем нуждающимся.