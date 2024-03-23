Монголия переживает самую холодную зиму за 50 лет 23.03.2024, 13:25

3,156

Массово умирает скот.

Монголия переживает самую морозную зиму за последние полвека. Из-за этого происходит массовый падеж скота, который, в свою очередь, грозит голодом скотоводам – основному населению страны. Сейчас уже более семи тысяч семей испытывают недостаток в еде, сообщает Красный Крест, и прогнозы говорят о том, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, пишет сайт «Радио Свобода».

Морозы около 30–40 градусов Цельсия с сильными снегопадами установились в Монголии с ноября. Снегом и льдом покрыты пастбища. От невозможности прокормиться массово умирают козы, бараны и лошади. За зиму, по оценкам Красного Креста, умерло уже 4,7 миллиона голов скота. Как минимум 2250 крестьянских семей потеряли более 70% своих стад.

Природное бедствие, когда из-за резких перепадов температуры и сильных морозов степь покрывается толстым слоем снега или коркой льда и животные не могут добраться до подножного корма и воды, называется в Монголии «дзуд» («бескормица»). Массовая гибель скота от голода и обезвоживания становится катастрофой для скотоводов – их в Монголии около 300 тысяч. Они ведут традиционный образ жизни, и скот для них - и их собственная еда, и единственный источник дохода.

Директор Красного Креста по Азиатско-Тихоокеанскому региону Александр Матью рассказал CNN, что «дзуд» в Монголии был редким явлением, но стал встречаться чаще в последнее десятилетие. Это связано с глобальными изменениями климата. По оценкам ООН, за последние 80 лет среднегодовая температура в Монголии повысилась на 2,46 градуса Цельсия. Лето в регионе становится более жарким и засушливым, а зима более холодной и снежной, что создает крайне неблагоприятные условия для людей и животных.