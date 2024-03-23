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Более 200 человек находились в концертном зале «Крокуса» перед обрушением крыши

  • 23.03.2024, 15:05
  • 4,586
Более 200 человек находились в концертном зале «Крокуса» перед обрушением крыши

Число погибших будет увеличиваться.

Более 200 человек могли находиться в зрительном зале «Крокус Сити Холла» за несколько мгновений до того, как там в результате пожара обрушилась крыша, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, сотрудники оперативных служб пришли к такому выводу после просмотра камер наблюдения.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».

На данный момент известно о 150 погибших.

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