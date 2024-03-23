Российский пропагандисты получили методички по освещению теракта в Подмосковье 23.03.2024, 15:23

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Кремль призывает обращать внимание в публикациях на одной детали.

Государственные и лояльные власти российские издания получили указание из администрации Путина подчеркивать в публикациях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» «украинский след».

Об этом «Медузе» рассказал сотрудник одного из государственных СМИ. Еще один источник — сотрудник издания, лояльного Кремлю, — подтвердил эту информацию.

Информацию об «украинском следе» в деле о теракте в «Крокусе» распространила ФСБ утром 23 марта. Ведомство заявило, что после совершения преступления четверо подозреваемых собирались перейти российско-украинскую границу и «имели соответствующие контакты на украинской стороне». Их задержали, как сообщила ФСБ, в ночь на 23 марта в Брянской области по пути к границе.

МИД Украины еще 22 марта категорически отвергал обвинения, прозвучавшие после теракта от российских официальных лиц, в том, что Киев якобы причастен к стрельбе и пожару в «Крокус Сити Холле». «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля», — говорили в министерстве.