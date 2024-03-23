В Словакии проходят президентские выборы 1 23.03.2024, 17:20

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Избиратели выберут преемника президента Зузаны Чапутовой из девяти кандидатов-мужчин.

Президентские выборы в Словакии начались утром в субботу, 23 марта. Около 4,4 миллиона избирателей, имеющих право голоса, должны выбрать преемника президента Зузаны Чапутовой из девяти кандидатов на президентский пост. Все кандидаты — мужчины. Все еще популярный в стране либеральный политик Чапутова ранее объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на второй пятилетний срок.

Как отмечает агентство dpa, фаворитами предвыборной гонки в Словакии считаются спикер парламента от социал-демократов Петер Пеллегрини, принадлежащий к правительственному лагерю, и бывший министр иностранных дел и дипломат Иван Коркок, которого поддерживает либеральная оппозиция.

Согласно предвыборным программам, Коркок, выступая за решительную военную поддержку Украины, намерен стать прямым оппонентом левонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо. Пеллегрини выступает за преодоление «глубокого внутриполитического раскола» и призывает к осторожности в вопросе поставок оружия.

Избирательные участки открыты с 7 утра до 10 вечера. Официальный окончательный результат должен быть известен 24 марта. В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, 6 апреля состоится второй тур выборов президента Словакии, в котором примут участие два наиболее успешных кандидата по итогам первого тура.