Ученые нашли письмо сестры Уильяма Шекспира 23.03.2024, 17:47

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Новое открытие расширяет наше понимание о семейном наследии Шекспиров.

Ученый из Бристольского университета, проводя анализ цифровых копий итальянского религиозного текста 17-го века, обнаружил удивительный факт о документе, который ранее считался написанным отцом Уильяма Шекспира.

По новым данным этот рукопись на самом деле принадлежит его малоизвестной сестре, Джоан.

Ученый провел большое исследование, чтобы отследить ранние издания этого текста на итальянском и других языках, и подтвердил, что текст был написан уже после смерти Джона Шекспира.

Документ, обнаруженный в стропилах Шекспировского дома в Стратфорде-на-Эйвоне около 1770 года, представляет собой религиозный трактат, в котором автор выражает готовность умереть как добрый католик в период, когда этот религиозный выбор был опасным. Эти события происходили во времена правления королевы Елизаветы, известной поборницы протестантизма.

В тексте автор также призывает к покаянию и просит помощи у святых в час смерти. Среди покровителей упоминается и святая Винифреда, что является еще одним доказательством принадлежности документа перу Джоан Шекспир.

Эта валлийская дева-мученица была обезглавлена своим ухажером. Ее защиты часто просили именно английские девушки.

Новое открытие расширяет наше понимание о семейном наследии Шекспиров и важности голосов женщин в период Ренессанса. Этот документ становится еще одним кусочком загадки в истории Шекспировской семьи и ее культурного наследия.