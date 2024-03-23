В США представили биометрический пистолет 23.03.2024, 22:39

1,238

Похожий был у агента 007.

Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки первого смартгана – умного пистолета, который можно использовать только после авторизации пользователя. Об этом рассказали на телеканале NBC.

Устройство оснастили технологиями распознавания лиц и отпечатков пальцев. Сначала оружие смогут увидеть инвесторы – это состоится в конце месяца, а затем тысячи клиентов Biofire смогут приобрести его.

Как отмечает генеральный директор и основатель компании-разработчика Кай Клопфер, цена 9-миллиметрового пистолета – $1499, что в среднем в два раза дороже обычного.

Зато умный пистолет будет более надежен – технологии помогут предотвратить попадание смертоносного оружия в руки детей или преступников.

На сайте Biofire уже распроданы все версии 2024-го, зато можно оформить предзаказ на будущий год, а также выбрать расцветку и некоторые другие параметры своего будущего пистолета.

До этого релиза компания много лет занималась разработкой и, как подчеркивается, после десятилетий неудачных попыток конкурентов наконец выводит свой продукт на рынок.

Глава Biofire также отметил, что на разработку оружия ушло около $37 млн, оно уже прошло тщательное тестирование и имеет батарею, которая может работать несколько месяцев без подзарядки.

Примечательно, что подобный пистолет более 10 лет назад уже фигурировал в инфополе – тогда его вымышленный вариант демонстрировали в фильме «007: Координаты «Скайфолл».

Оружие, которое реагировало лишь на прикосновения Джеймса Бонда, появилось в 23-м фильме из серии про вымышленного агента 007 британской разведки.