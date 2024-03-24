закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три самолета, 11 офицеров: росСМИ пишут о последствиях удара ВСУ по Севастополю

15
  • 24.03.2024, 11:24
  • 17,770
Три самолета, 11 офицеров: росСМИ пишут о последствиях удара ВСУ по Севастополю

ВСУ поразили хорошо замаскированный командный пункт оккупантов.

Близкий к российской власти Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет о потерях оккупантов после масштабного ракетного удара ВСУ по Севастополю.

— По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе, ВСУ поразили «хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров».

Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме «Бельбек». Один из самолетов поврежден очень серьезно, два практически точно отремонтируют.

Кроме того, ракеты ВСУ ударили по месту дислокации российских оккупантов морпехов. Там серьезные жертвы:

— Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них — офицеры. Еще около 40 военных ранены.

Telegram-канал сетует, что многие жители Севастополя помогают ВСУ.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив