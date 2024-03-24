Три самолета, 11 офицеров: росСМИ пишут о последствиях удара ВСУ по Севастополю 15 24.03.2024, 11:24

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ВСУ поразили хорошо замаскированный командный пункт оккупантов.

Близкий к российской власти Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет о потерях оккупантов после масштабного ракетного удара ВСУ по Севастополю.

— По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе, ВСУ поразили «хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров».

Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме «Бельбек». Один из самолетов поврежден очень серьезно, два практически точно отремонтируют.

Sevastopol, multiple Ukrainian Storm Shadow cruise missile slam into a Russian target pic.twitter.com/D8emHWNn4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 23, 2024

Кроме того, ракеты ВСУ ударили по месту дислокации российских оккупантов морпехов. Там серьезные жертвы:

— Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них — офицеры. Еще около 40 военных ранены.

Telegram-канал сетует, что многие жители Севастополя помогают ВСУ.