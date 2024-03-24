У российской армии в Украине резко выросли потери одного вида техники 1 24.03.2024, 18:56

3,342

«Аномалия» на фронте поставила в тупик экспертов.

В картине боевых потерь российской армии в Украине появились странности. Если в начале войны соотношение потерь танков к боевым бронемашинам составляло 1:1,87, то сейчас достигло до 1:4. Аномалия усиливается.

Внимание на это обратил военный обозреватель Ричард Верекер (Richard Vereker), который специализируется на отслеживании потерь ВС РФ в Украине.

«В марте 2024 года оно (соотношение - ред.) превысило 1:3,87, а за последние 10 дней достигло 1:10», - отметил эксперт.

То есть на каждый уничтоженный танк у России уже 10 потерянных ББМ (БМП, БТР и других броневиков, предназначенных для защищенного перемещения пехоты).

«Каждый раз, когда я проверяю цифры, соотношение увеличивается еще больше», - отметил Верекер. Он признался, что не знает причин таких резких изменений.

Офицер Армии обороны Израиля и военный обозреватель Игаль Левин предположил, что такая аномалия в потерях связана с изменениями тактики ВС РФ на украинских фронтах.

«Российские боевые бронированные машины все больше становятся просто «слегка бронированными такси», подвозящими одноразовую пехоту к украинским позициям, что вполне вписывается в текущую тактику ВС РФ банзай-атак небольшими группами одноразовых солдат», - отметил военный.

Он также не исключил, что армия РФ начала использовать меньше танков в боях из-за их дефицита, вызванного трудностями реактивации техники с баз хранения.