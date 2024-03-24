закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У российской армии в Украине резко выросли потери одного вида техники

1
  • 24.03.2024, 18:56
  • 3,342
У российской армии в Украине резко выросли потери одного вида техники

«Аномалия» на фронте поставила в тупик экспертов.

В картине боевых потерь российской армии в Украине появились странности. Если в начале войны соотношение потерь танков к боевым бронемашинам составляло 1:1,87, то сейчас достигло до 1:4. Аномалия усиливается.

Внимание на это обратил военный обозреватель Ричард Верекер (Richard Vereker), который специализируется на отслеживании потерь ВС РФ в Украине.

«В марте 2024 года оно (соотношение - ред.) превысило 1:3,87, а за последние 10 дней достигло 1:10», - отметил эксперт.

То есть на каждый уничтоженный танк у России уже 10 потерянных ББМ (БМП, БТР и других броневиков, предназначенных для защищенного перемещения пехоты).

«Каждый раз, когда я проверяю цифры, соотношение увеличивается еще больше», - отметил Верекер. Он признался, что не знает причин таких резких изменений.

Офицер Армии обороны Израиля и военный обозреватель Игаль Левин предположил, что такая аномалия в потерях связана с изменениями тактики ВС РФ на украинских фронтах.

«Российские боевые бронированные машины все больше становятся просто «слегка бронированными такси», подвозящими одноразовую пехоту к украинским позициям, что вполне вписывается в текущую тактику ВС РФ банзай-атак небольшими группами одноразовых солдат», - отметил военный.

Он также не исключил, что армия РФ начала использовать меньше танков в боях из-за их дефицита, вызванного трудностями реактивации техники с баз хранения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив