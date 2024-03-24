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Ученые выделили четыре типа сна

  • 24.03.2024, 23:59
Ученые выделили четыре типа сна

И рассказали об их долгосрочном влиянии на здоровье.

Как оказалось, сон бывает четырех типов. Об этом поведали ученые из университета штата Пенсильвания в США. Результатами исследования они поделились в журнале Psychosomatic Medicine (Psycho Med).

По их словам, они зависят от его качества.

Поясняется, что приверженность человека определенному паттерну сна позволяет спрогнозировать состояние его здоровья в долгосрочной перспективе.

Во время своей работы эксперты собрали данные о состоянии здоровья 3 683 американцев, которых попросили рассказать, в какое время они обычно ложатся спать и встают, как восполняют недостаток сна, страдают ли бессонницей или другими психическими расстройствами.

В результате, было определено четыре основных типа сна: оптимальный, «по выходным», с клиническими симптомами бессонницы и в гигиенических средствах защиты от физиологических выделений (подгузниках).

Информируется о том, что для хорошо спящих участников были характерны оптимальные привычки в отношении сна. Они спали не менее 7-9 часов как минимум четыре дня в неделю.

В то же время, «отсыпающиеся по выходным» не спали достаточно в будние дни, но восполняли недостаток отдыха в выходные по 7-9 часов или даже больше.

Сказано, что для людей с симптомами бессонницы были характерны проблемы со сном, такие как сокращение его продолжительности, дневная усталость и невозможность быстро заснуть.

Сообщается, что для добровольцев, по различным причинам пользующихся подгузниками, в основном свойственен хороший сон и привычка дремать днем.

Примечательно, что к последним двум группам относились 77% участников.

Говорится, что оба паттерна сна не способствовали здоровью и хорошему самочувствию тех, кто их придерживался, а бессонница на 72-188% повышала риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, диабет и депрессия.

Резюмируется, что у «отсыпающихся по выходным» не была увеличена вероятность появления таких проблем.

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