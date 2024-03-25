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«На границе коллапс, «Тересполь» забит автомобилями»

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  • 25.03.2024, 11:57
  • 12,520
«На границе коллапс, «Тересполь» забит автомобилями»
иллюстративное фото: virtualbrest.ru

Польша ввела запрет на ввоз некоторых автомобилей в Беларусь.

Польша с 23 марта ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с объемом двигателя 1,9 литра и более. Также этот ограничения затрагивает машины стоимостью более 50 тысяч. Об этом сообщают в приграничных чатах, а также участники авторынка, которые занимаются перевозкой машин из ЕС. В ГТК Беларуси журналисту «Зеркала» как физлицу заявили, что слышали об этих ограничениях, но уточнили, что официальные уведомления от польской стороны не получали. В посольстве Польши в Минске также не смогли прокомментировать этот вопрос.

Компания Dasmotors, которая занимается продажей автомобилей из Европы с доставкой в Беларусь, разместила в своих соцсетях сообщение, что Польша с 23 марта не пропускает через белорусскую границу автомобили объемом двигателя более 1,9 литра, а также те, которые стоят больше 50 тысяч евро (независимо от объема двигателя). Как утверждает фирма, это ограничение касается авто, которые следуют в ЕАЭС.

«При попытке вывоза таких автомобилей необходимо предоставить справку производителя товара (справка с завода) о том, что завод не имеет претензий к вывозу такого автомобиля на территорию ЕАЭС, — сообщает Dasmotors. — Любые попытки предоставить поддельные справки будут пресечены на месте вызовом полиции, всех кто предоставит такие справки будут брать под расписку о предупреждении уголовной ответственности, справка будет отправлена в полицию для проверки подлинности и только тогда, когда подлинность подтвердится, то пропустят через границу».

В компании полагают, что «очевидно, что такие справки предоставляться не будут, так как единичные поставки для физических лиц не имеют никакой связи с заводами-изготовителями».

«Просто на границе коллапс, весь „Тересполь“ забит машинами», — сообщает Dasmotors.

О введенных ограничениях также сообщает bolshoi_autoblog. «Польша не дает экспортные декларации. Польша не пропускает машины с немецкими и другими декларациями. Все машины на транзитных номерах разворачивают. В Тересполе забиты все стоянки, перегонщики бронируют отели и ждут, что будет дальше», — отмечает bolshoi_autoblog и добавляет, что эти ограничения, по непроверенной информации, могут действовать до 1 апреля.

В дежурной службе Брестской таможни сообщили, что «есть такая информация» о введении подобного запрета со стороны Польши, но официальных уведомлений на этот счет не поступало. Таможенники рекомендовали узнать информацию в посольстве Польши в нашей стране.

В посольстве Польши в Минске также не смогли прокомментировать этот вопрос и рекомендовали обратиться в Погранслужбу этой страны, однако оперативный ответ по теме журналисту не удалось получить.

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