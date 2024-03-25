У белорусов снова есть шанс увидеть северное сияние 25.03.2024, 18:29

Особенно это касается жителей северных районов нашей страны.

Вечером в понедельник и ночью во вторник у белорусов есть шанс снова увидеть северное сияние. Особенно это касается жителей северных районов нашей страны, пишет euroradio.fm.

Подобное атмосферное явление в Беларуси бывает довольно редко. Его причиной ученые называют мощную ударную волну солнечного ветра, которая взаимодействует с магнитным полем Земли. Движение заряженных частиц и вызывает северные сияния. Чем сильнее солнечная буря (как сейчас), тем дальше ее видят жители нашей планеты.