«У Путина есть несколько месяцев» 2 25.03.2024, 19:08

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Эксперт объяснил, как на Кремль повлияли заявлений Макрона.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке иностранных войск в Украину изрядно озадачила Кремль. Российский диктатор Путин запаниковал и традиционно начал угрожать ядерным ударом, однако на этот раз целиться собрался по Парижу.

Почему на самом деле доктрина Макрона напугала главу Кремля, объяснил «24 Каналу» российский публицист Андрей Пионтковский.

Кремль чрезвычайно напугала доктрина Макрона. Президент Франции правильно подчеркнул, что Запад должен нанести поражение России, но сделать этого не удастся, если Украину будут ограничивать в действиях. Наоборот Европа должна забыть о красных линиях и применять все возможные способы, в частности, введение западных войск на украинскую территорию.

- У Путина осталось несколько месяцев до воплощения в жизнь доктрины Макрона. Это время он хочет использовать для введения террора в Москве и осуществления безжалостных бомбардировок Украины, пытаясь склонить украинскую власть и общество к переговорам, – отметил Пионтковский.

По его слова, лидер Франции сделал важный политический и психологический ход. Из уст Макрона прозвучала важная фраза о том, что британские и французские военнослужащие уже участвуют в боевых действиях, ведь дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG обслуживаются специалистами из Франции и Великобритании.

- Это очень принципиальный ход. Пусть Путин думает и боится, – подчеркнул российский публицист.

Москва очень болезненно восприняла новую инициативу Макрона. Это подтверждает быстрая реакция президента России, который уже на следующий день традиционно пригрозил ядерным ударом по французской территории. Однако Макрон сбил этот блеф одной короткой фразой, напомнив, что Франция также имеет ядерное оружие.

На пропагандистских каналах сейчас происходит дикое нытье, мол, Париж якобы объявил Москве войну. Россияне жалуются, почему же тогда их войска не наносят удары межконтинентальным оружием. Однако есть одно «но», если Кремль нанесет удар по любой стране Европы, то тогда автоматически заработает 5 статья НАТО.

- Путин оказался в затруднительном положении. Макрон заявлением о том, что нет никаких ограничений и Франция готова отправлять свои войска, перевернул всю пропагандистскую доску, – отметил Пионтковский.