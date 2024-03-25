закрыть
25 марта 2024, понедельник, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы больше не смогут купить армянский коньяк и вина

18
  • 25.03.2024, 19:46
  • 9,184
Белорусы больше не смогут купить армянский коньяк и вина

Что случилось?

Главный государственный санитарный врач Беларуси ввел запрет на продукцию «Араратского коньячного завода». Об этом сообщает пресс-служба санстанции.

«Запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование пищевой продукции производства ООО «Араратский коньячный завод», Республика Армения, в связи с выявлением несоответствия пищевой продукции в части обнаружения в продукции красителей», — говорится в сообщении.

В документе указано, что продукцию завода должны изъять из торговли и утилизировать.

«Араратский коньячный завод» производит вина и коньяк.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников