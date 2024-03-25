Белорусы больше не смогут купить армянский коньяк и вина

Белорусы больше не смогут купить армянский коньяк и вина18
- 25.03.2024, 19:46
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Что случилось?
Главный государственный санитарный врач Беларуси ввел запрет на продукцию «Араратского коньячного завода». Об этом сообщает пресс-служба санстанции.
«Запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование пищевой продукции производства ООО «Араратский коньячный завод», Республика Армения, в связи с выявлением несоответствия пищевой продукции в части обнаружения в продукции красителей», — говорится в сообщении.
В документе указано, что продукцию завода должны изъять из торговли и утилизировать.
«Араратский коньячный завод» производит вина и коньяк.