Белорусы больше не смогут купить армянский коньяк и вина 18 25.03.2024, 19:46

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Что случилось?

Главный государственный санитарный врач Беларуси ввел запрет на продукцию «Араратского коньячного завода». Об этом сообщает пресс-служба санстанции.

«Запрещен ввоз на территорию Республики Беларусь, реализация, хранение, транспортировка, использование пищевой продукции производства ООО «Араратский коньячный завод», Республика Армения, в связи с выявлением несоответствия пищевой продукции в части обнаружения в продукции красителей», — говорится в сообщении.

В документе указано, что продукцию завода должны изъять из торговли и утилизировать.

«Араратский коньячный завод» производит вина и коньяк.