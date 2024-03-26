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Стало известно, какие повреждения получил российский корабль «Иван Хурс»

  • 26.03.2024, 11:32
  • 1,908
Стало известно, какие повреждения получил российский корабль «Иван Хурс»

Удар по нему подтвердили в ВМС ВСУ.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного десантного корабля «Иван Хурс». Сейчас он находится в небоеспособном состоянии. Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Что касается «Ивана Хурса», то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготовный, выполнять задачи по назначению не может», - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Также спикер ВМС подтвердил поражение двух больших десантных кораблей «Азов» и «Ямал».

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