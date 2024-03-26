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В США обрушился 2,5-километровый автомобильный мост

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  • 26.03.2024, 12:04
  • 7,652
В США обрушился 2,5-километровый автомобильный мост

В него врезалось грузовое судно.

В США рухнул автомобильный мост, несколько человек оказались в воде, сообщает Bild.

Автомобильный мост длиной 2,57 км находился в городе Балтимор, штат Мэриленд. Он построен в 1977 году и соединял два берега реки Патапско. Мост был назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора текста гимна США.

В ночь на вторник контейнерное судно «Дали» под флагом Сингапура, шедшее на Шри-Ланку, врезалось в опору моста. Конструкция не выдержала удара и разрушилась. По предварительным данным, на мосту находились несколько человек и автомобилей. Сейчас их ищут в воде, в том числе с вертолёта.

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