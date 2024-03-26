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В Беларусь вновь привезли похищенных украинских детей

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  • 26.03.2024, 16:42
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В Беларусь вновь привезли похищенных украинских детей

По приказу Лукашенко.

39 школьников из оккупированной Россией части Херсонской области Украины привезли в реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная поляна» в Сморгонском районе (Гродненская область). Как пишет «Позірк», это следует из информации государственного телеканала ОНТ.

Детям от 8 до 15 лет. Сообщается, что их посетили представители Белорусского Красного Креста (БКК). Согласно сюжету, школьников доставили в рамках «гуманитарного проекта» фонда Алексея Талая «по поручению Лукашенко и при поддержке госсекретаря «Союзного государства».

По различным оценкам, с начала войны в Беларусь было вывезено не менее 2,5 тыс. детей с оккупированных РФ территорий Украины. Причастными к этой деятельности называются белорусский паралимпиец и провластный общественный деятель Алексей Талай, ОАО «Беларуськалий», Белорусский республиканский союз молодежи, БКК и др. Есть определенные свидетельства, что в Беларуси занимаются их «перевоспитанием» — в духе любви к РФ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз украинских детей с оккупированных территорий. Белорусские демсилы добиваются того же в отношении Лукашенко.

1 декабря Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство БКК, поскольку организация не освободила от должности генерального секретаря Дмитрия Шевцова, обвиняемого в причастности к вывозу детей с оккупированных территорий Украины.

Шевцов, Талай и его фонд были включены в 13-й пакет санкций ЕС против РФ, принятый 23 февраля 2024 года. Талай также был включен в санкционный список США, принятый накануне второй годовщины начала войны в Украине.

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