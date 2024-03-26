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Коррупция у Орбана и обвинения в домашнем насилии: в Венгрии разгорелся крупный скандал

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  • 26.03.2024, 17:40
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Коррупция у Орбана и обвинения в домашнем насилии: в Венгрии разгорелся крупный скандал
Юдит Варги

Правительство страны ждут большие проблемы.

Во вторник, 26 марта, венгерский оппозиционер Петер Мадяр опубликовал запись с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, на которой чиновник якобы подтверждает сговор Правительства для сокрытия коррупции в стране. Аудиофайл он передал в прокуратуру Будапешта.

В записи говорится, что некоторые члены правительства якобы через прокуроров удаляли доказательства из протоколов суда для сокрытия своей роли в коррупционных бизнес-операциях. Об этом сообщает агентство АР.

Однако бывший министр юстиции Юдит Варга отрицает факты сокрытия коррупции. Она написала в Facebook, что сказала это по требованию Мадяра, тогда еще ее мужа. Она обвинила его в домашнем насилии и манипулировании.

«Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы поскорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не подразумевает в состоянии страха», — написала Варга.

Позже Мадяр опроверг обвинение бывшей жены. Отметим, что оппозиционер стал известен после интервью популярному YouTube-канала Partizan, которое он дал в феврале. Тогда он рассказал об информационных клеветнических кампаниях, которые применяет Правительство Орбана против оппонентов. Недавно Петер Мадяр заявил о создании собственной партии, которая составит конкуренцию действующей власти.

Отметим, что Юдит Варга была министром юстиции Венгрии, однако ушла в отставку после скандала с помилованием лица, прикрывавшего насилие над детьми в государственном приюте. Амнистию этому мужчине также подписала президент Каталин Новак. Она тоже ушла в отставку.

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