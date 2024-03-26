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На российском ТВ рассказали о девочке-маугли, которую держал на цепи отец из Беларуси

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  • 26.03.2024, 19:31
  • 8,150
На российском ТВ рассказали о девочке-маугли, которую держал на цепи отец из Беларуси
Иллюстративное фото

Ее поместили в соцприют.

В Санкт-Петербурге обнаружили 12-летнюю девочку-маугли. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на РЕН ТВ.

Телеканал пишет, что мужчина, приехавший в Россию из Беларуси, желая спасти дочь от пьющей матери, пристегивал девочку на цепь, чтобы та не ходила гулять, часто не давал ей поесть. В публикации российского телеканала называют его имя — Николай Тимофеев.

«Возможно, мужчина не хотел, чтобы 12-летняя девочка пошла по стопам своей матери, и своими спартанскими методами сделал из нее маугли», — говорится в сообщении.

Как пишет канал, после очередной ссоры девочка ударилась о стенку рукой и попала в больницу. Там она рассказала о том, как живет, после чего ее поместили в соцприют.

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