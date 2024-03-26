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В окружении Путина не поверили в причастность Украины к теракту в «Крокусе»

  • 26.03.2024, 20:33
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В окружении Путина не поверили в причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Никаких доказательств нет, и Путин об этом знает.

Чиновники из окружения президента России Владимира Путина не считают, что Украина связана с нападением радикальных исламистов на концертный зал «Крокус сити холл», пишет Bloomberg.

По словам четырех источников, близких к Кремлю, никаких доказательств причастности Киева к теракту нет, и Путин об этом знает, поскольку лично присутствовал на обсуждениях, где чиновники пришли к такому выводу. Несмотря на это, он по-прежнему намерен использовать трагедию, чтобы заставить россиян сплотиться вокруг войны в Украине, заявил один из собеседников агентства.

Источники добавили, что почти никто из знакомых им представителей российской политической и деловой элиты не верит, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина. Они также отметили, что в Кремле «были шокированы неспособностью ФСБ предотвратить вооруженное нападение на людей, пришедших на концерт», хотя у силовиков было время принять меры с учетом того, что США заранее предупредили их об угрозе.

Два собеседника агентства утверждают, что в связи с этим провалом некоторые должностные лица могут быть отправлены в отставку. Также ожидаются перестановки в руководстве силовых структур.

Путин уже дважды пытался связать Украину с самым кровавым терактом в Москве за более чем 20 лет, с которого начался его пятый президентский срок, хотя ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Накануне он заявил, что атаку совершили радикальные исламисты, но ее заказчиков следует искать в Украине и среди тех, «кто с 2014 года воюет» с Россией «руками неонацистского киевского режима». Президент также выразил недовольство тем, что США «пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира» в отсутствии «киевского следа» в московском теракте и обвиняют во всем ИГИЛ. Предупреждения Вашингтона, сделанные до трагедии, он называл «шантажом» и «провокацией» с целью «запугать и дестабилизировать общество».

На следующий день после нападения Путин говорил, что Украина организовала для побега террористов «окно» на государственной границе. Прямых доказательств этому нет. Путин и силовики ссылаются на то, что боевиков задержали в Брянской области, однако рядом также находится граница Беларуси, диктатор которой Александр Лукашенко заявил, что напавшие на «Крокус» планировали сбежать именно в его республику, но из-за усиления мер безопасности «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

Между тем версию Путина о причастности Украины и «англосаксов» к теракту активно продвигают «ястребы»: секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Последний заявил, что полученные спецслужбами «наработки» якобы свидетельствуют о том, что за этим нападением стоят США, Великобритания и Украина. Круг подозреваемых будет расширяться, подчеркнул он.

Хотя ответственность за нападение, в результате которого погибли 139 человек, взяла ячейка ИГИЛ в Афганистане, после заявлений Путина и Бортникова у спецслужб нет иного выхода, кроме как доказывать виновность Украины и Запада, считает эксперт по ФСБ и российской разведке Андрей Солдатов.

Утверждения Путина и высокопоставленных силовиков о причастности Киева, которые вслед за ними продвигают провоенные блогеры и государственные СМИ, связаны с попытками Кремля «оправдать вторжение в Украину» и представить ее как «экзистенциальную угрозу для России», считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В результате руководство РФ «очевидно игнорирует» угрозы, которые ИГИЛ представляет для страны, и отдает предпочтение пиар-эффекту, полагают в ISW: «По всей видимости Кремль решил, что информационная ценность обвинений в адрес Украины стоит любых рисков безопасности и человеческих жертв».

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