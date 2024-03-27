Украинские военные ударили из РСЗО «Вампир» по объектам оккупантов в Белгородской области

Украинские военные ударили из РСЗО «Вампир» по объектам оккупантов в Белгородской области5
- 27.03.2024, 8:19
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Минобороны РФ утверждает, что было 18 залпов.
В ночь на среду, 27 марта, Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область России с помощью реактивной системы залпового огня «Вампир», утверждает российское министерство обороны.
Как говорится в сообщении, ВСУ использовали РСЗО RM-70 «Вампир» для ударов по «объектам на территории Российской Федерации».
В российском ведомстве заявляют, что их ПВО уничтожила 18 снарядов над Белгородской областью.
Вечером накануне в белгородских местных Telegram-каналах появились видео обстрелов, а мониторинговый канал «Почему тревога» сообщил о работе ПВО в российском регионе.
Ночью губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о 18 «воздушных целях» и последствиях атаки.