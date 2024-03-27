закрыть
27 марта 2024, среда, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные ударили из РСЗО «Вампир» по объектам оккупантов в Белгородской области

5
  • 27.03.2024, 8:19
  • 3,812
Украинские военные ударили из РСЗО «Вампир» по объектам оккупантов в Белгородской области

Минобороны РФ утверждает, что было 18 залпов.

В ночь на среду, 27 марта, Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область России с помощью реактивной системы залпового огня «Вампир», утверждает российское министерство обороны.

Как говорится в сообщении, ВСУ использовали РСЗО RM-70 «Вампир» для ударов по «объектам на территории Российской Федерации».

В российском ведомстве заявляют, что их ПВО уничтожила 18 снарядов над Белгородской областью.

Вечером накануне в белгородских местных Telegram-каналах появились видео обстрелов, а мониторинговый канал «Почему тревога» сообщил о работе ПВО в российском регионе.

Ночью губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о 18 «воздушных целях» и последствиях атаки.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников