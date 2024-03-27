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Байден второй раз назвал Путина «мясником»

  • 27.03.2024, 9:43
Байден второй раз назвал Путина «мясником»

И призвал помочь Украине.

Президент США Джо Байден снова назвал российского президента Владимира Путина «мясником» и призвал американских избирателей поддержать повышение налогов для состоятельных граждан, чтобы помочь Украине противостоять России, пишет The Moscow Times.

«Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы последовательно сделать так много всего. В том числе — наконец защитить Украину от мясника Путина», — сказал Байден во время выступления в Северной Каролине, которая относится к колеблющимся штатам.

В частности, Байден предлагает увеличить налог на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%. По его словам, это позволило бы привлечь в бюджет сотни миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

До этого президент США называл Путина «мясником» 26 марта 2022 года — через месяц после полномасштабного вторжения в Украину. В феврале этого года американский лидер также оскорбительно высказался в адрес Путина. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — сказал Байден.

Еще до начала войны в Украине Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент РФ в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Кто как обзывается — тот так и называется», — сказал Путин.

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