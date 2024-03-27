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Десятки нобелевских лауреатов опубликовали призыв к мировому сообществу

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  • 27.03.2024, 14:45
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Десятки нобелевских лауреатов опубликовали призыв к мировому сообществу

Подписантов волнует не только судьба Украины.

Нобелевские лауреаты опубликовали призыв к мировому сообществу значительно усилить поддержку Украины на фоне вторжения российской оккупационной армии. В письме, которое получил Spiegel, они призывают международное сообщество принять более решительные меры против России.

«Мы призываем мировых лидеров резко увеличить помощь Украине. Украина должна победить, а не просто «не проиграть», — десятки лауреатов Нобелевской премии выступили с настоятельным призывом.

Подписантов волнует не только судьба Украины.

«Путинский режим показал, что он представляет собой явную и непосредственную угрозу для человечества», — говорится в письме в настоящее время среди подписавших обращение 39 лауреатов Нобелевской премии.

Подписанты обвиняют правительства многих стран в том, что они недооценивают опасность, исходящую от Путина, и вместо этого проводят опасную политику умиротворения, подобную той, что проводилась в начале правления Адольфа Гитлера. Политики и граждане всего мира должны «отказаться от любых иллюзий в отношении Путина и его преступного режима. История учит нас, что умиротворение агрессора поощряет дальнейшие преступления против человечества. Никакая временная выгода не может оправдать это. Мы полны решимости, чтобы Мюнхен 1938 года не повторился!»

В своем открытом письме нобелевские лауреаты формулируют пять пунктов:

1. Значительное расширение помощи Украине. Своевременная помощь уменьшит количество жертв и поможет вытеснить агрессора с украинской земли;

2. Поддержка оппозиции в России. Жизнь таких политзаключенных, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Лилия Чанышева, оказалась в «непосредственной опасности» после убийства Алексея Навального, поэтому международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы защитить их;

3. Усиление поддержки российских граждан, которые бежали из-за своих политических убеждений и нуждаются в убежище за рубежом;

4. Расширение поддержки российских оппозиционных организаций и независимых российских СМИ, роль которых в возможной смене режима крайне важна;

5. Делегитимизация незаконного удержания Путиным власти в России. Мир должен дать понять, что больше не рассматривает Путина как «партнера».  

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